Водіям приготуватися — паливо знову дорожчаєhttps://racurs.ua/ua/n159703-vodiyam-prygotuvatysya-palyvo-znovu-dorojchaie.htmlРакурс
Бензин та дизпаливо в Україні можуть здорожчати.
Про це свідчать оприлюднені на сайті Мінекономіки нові розрахунки середньої вартості палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.
Згідно з ними, станом на 3 вересня розрахункові ціни палива підвищені:
- з 25,53 грн до 25,94 грн за літр для бензину;
- з 21,11 грн до 21,69 грн за літр для дизельного палива.
Тобто, з врахуванням максимальних націнок, вартість бензину на автозаправних станціях в Україні не може перевищувати 30,94 грн за літр, а дизпалива — 28,69 грн за літр.
Роздрібні ціни на бензин та дизпаливо в Україні з 15 травня регулює Кабмін. Згідно з урядовою постановою, максимальна роздрібна націнка може становити 5 грн на бензин та 7 грн на дизпаливо.
Розрахунки щодо ціни палива НАК «Нафтогаз України» подає Мінекономіки тричі на місяць.
Як правило, АЗС піднімають роздрібні ціни після підвищення розрахункової вартості.