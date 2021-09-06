В Україні можуть зрости ціни на бензин, фото: torange.biz

https://racurs.ua/ua/n159703-vodiyam-prygotuvatysya-palyvo-znovu-dorojchaie.html

Ракурс

Бензин та дизпаливо в Україні можуть здорожчати.

Про це свідчать оприлюднені на сайті Мінекономіки нові розрахунки середньої вартості палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Згідно з ними, станом на 3 вересня розрахункові ціни палива підвищені:

з 25,53 грн до 25,94 грн за літр для бензину;

з 21,11 грн до 21,69 грн за літр для дизельного палива.

Тобто, з врахуванням максимальних націнок, вартість бензину на автозаправних станціях в Україні не може перевищувати 30,94 грн за літр, а дизпалива — 28,69 грн за літр.

Роздрібні ціни на бензин та дизпаливо в Україні з 15 травня регулює Кабмін. Згідно з урядовою постановою, максимальна роздрібна націнка може становити 5 грн на бензин та 7 грн на дизпаливо.

Розрахунки щодо ціни палива НАК «Нафтогаз України» подає Мінекономіки тричі на місяць.

Як правило, АЗС піднімають роздрібні ціни після підвищення розрахункової вартості.