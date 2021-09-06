Справа MH17 — стали відомими дати винесення вердиктівhttps://racurs.ua/ua/n159702-sprava-mh17-staly-vidomymy-daty-vynesennya-verdyktiv.htmlРакурс
Справа MH17, збитого малайзійського літака над Донбасом, розглядається судом в Гаазі. Вердикти у справі про катастрофу Boeing 777 можуть бути винесені до кінця 2022 року.
Серед попередніх дат — 22 вересня, 17 листопада чи 15 грудня. Про це повідомив головуючий суддя Хендрік Стейнхаус.
Boeing 777, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився на сході України 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.
Міжнародна спільна слідча група (JIT) у справі MH17 прийшла до висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО збройних сил РФ, дислокованій у Курську.
На минулому тижні слідство звернулося до військових і жителів Курська за допомогою у зборі інформації про катастрофу. Москва заперечує свою причетність до катастрофи літака.
Нагадаємо, суд у справі збитого рейсу MH-17 триває в Гаазі — 6 вересня у Нідерландах заслухають родичів загиблих у трагедії. Слухання заплановані на 7 вересня, 9−10 вересня, 13−14 вересня, 16 вересня, 21 вересня та 23−24 вересня.