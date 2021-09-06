Госпіталізації перевищені у трьох регіонах, в Києві більше хворих, ніж одужань

https://racurs.ua/ua/n159701-gospitalizaciyi-perevyscheni-u-troh-regionah-v-kyievi-bilshe-hvoryh-nij-odujan.html

Ракурс

Динаміка госпіталізацій із COVID-19 «зашкалює" у трьох областях, а у Києві нових хворих все ще двічі більше, ніж одужань.

Динаміка госпіталізацій з COVID-19 зростає три дні поспіль в Луганській та Львівській областях, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 5 вересня динаміка рівня госпіталізацій перевищена в Рівненській області (54,4%).

«Нормальний» рівень динаміки госпіталізацій становить 50%, а на Луганщині він 5 вересня становив 104,3%, 4 вересня — 97,2%, а 3 вересня — 89,9%.

На Львівщині динаміка рівня госпіталізацій зросла з 59,9% станом на 3 вересня до 66,3% станом на 5 вересня.

У Києві 5 вересня зафіксували 93 нових випадки коронавірусу, двоє хворих померли, подолала коронавірус 41 людина.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (17), Солом’янському (12), в Голосіївському, Святошинському та Дарницькому (по 10) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже зафіксували 225 тис. 695 підтверджених випадків коронавірусу, 5 тис. 288 хворих померли.

«Ракурс» розповідав, що за вихідні в Україні потрапили в лікарні 635 хворих на коронавірус.