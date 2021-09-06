Госпитализации превышены в трех регионах, в Киеве больше больных, чем выздоровлений

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Ракурс

Динамика госпитализаций по COVID-19 «зашкаливает» в трех областях, а в Киеве новых больных все еще вдвое больше, чем выздоровлений.

Динамика госпитализаций по COVID-19 растет три дня подряд в Луганской и Львовской областях, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 5 сентября динамика уровня госпитализаций превышена и в Ровенской области (54,4%).

«Нормальный» уровень динамики госпитализаций составляет 50%, а в Луганской он 5 сентября составил 104,3%, 4 сентября — 97,2%, а 3 сентября — 89,9%.

На Львовщине динамика уровня госпитализаций увеличилась с 59,9% по состоянию на 3 сентября до 66,3% по состоянию на 5 сентября.

В Киеве 5 сентября зафиксировали 93 новых случая коронавируса, двое больных умерли, преодолел коронавирус 41 пациент.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (17), Соломенском (12), в Голосеевском, Святошинском и Дарницком (по 10) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже зафиксировали 225 тыс. 695 подтвержденных случаев коронавируса, 5 тыс. 288 больных умерли.

«Ракурс» рассказывал, что за выходные в Украине попали в больницы 635 больных коронавирусjv.