Привилегии для вакцинированных пообещали в Минздраве

Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n159700-privilegii-dlya-vakcinirovannyh-poobeschali-v-minzdrave.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, а Минздрав решил ввести отдельные нормы для вакцинированных украинцев в случае усиления карантина.

Ослабления будут действовать как для бизнеса, так и для простых граждан. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире «Завтрака с 1 + 1».

По его словам, карантинные требования пока разрабатываются и будут обнародованы в ближайшее время.

Мы сейчас пересматриваем карантинные требования и карантинные нормы. Они обязательно будут. Мы хотим, чтобы к бизнесу и людям применялись менее жесткие нормы, касающиеся карантина. Например, бизнес сможет работать либо не будет регулироваться количество людей на один квадратный метр, если речь будет идти о функционировании спортзалов, — заявил Кузин.

Напомним, ранее мы сообщали, что о неизбежности нового локдауну в Украине заявили медики. Главный санврач Игорь Кузин рассказал, что в большинстве областей Украины сейчас ухудшается ситуация с коронавирусом и в ближайшее время страна перейдет из «зеленой» зоны в «желтую» с более жесткими ограничения по посещению массовых мероприятий и спортзалов.