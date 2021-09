В мире продолжается вакцинация от коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n159694-vakciny-pfizer-i-moderna-proverili-na-bezopasnost-dlya-zdorovya-detali.html

Ракурс

Прививки вакцинами от коронавируса, созданными компаниями Pfizer и Moderna, не несут серьезных последствий для здоровья.

К такому выводу пришли ученые из США, которые в рамках программы Центров по контролю и профилактике заболеваний США Vaccine Safety Datalink проанализировали данные о здоровье 12 млн пациентов за период с середины декабря 2020 года по 26 июня 2021 года. Об этом говорится в статье, опубликованной в The Journal of the American Medical Association.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 6,2 млн человек в течение трех недель после получения первой дозы вакцин и 5,7 млн человек в течение трех-шести недель после второй дозы.

Оказалось, что показатели о наличии 23 серьезных последствий для здоровья, которые вызывают обеспокоенность медицинского сообщества в контексте вакцинации от коронавируса (в частности эффектов, выявленных в ходе клинических испытаний вакцин) не превышали определенного «сигнального» порога.

Впрочем, ученые все же обнаружили определенный рост количества случаев миокардита (воспалительного заболевания сердечной мышцы, в основном связанного с иммунными сдвигами) и перикардита (воспаления наружной оболочки сердца, которое часто является симптомом общих заболеваний) среди молодежи — среди привитых в возрасте от 12 до 39 лет на миллион доз насчитывались 6,3 дополнительных случая.

Напомним, в США планируют одобрить применение в рамках вакцинации третьей дозы препаратов Pfizer и Moderna.

Источник: The Journal of the American Medical Association