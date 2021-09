У світі триває вакцинація від коронавірусу, фото:

Щеплення вакцинами від коронавірусу, створеними компаніями Pfizer і Moderna, не несе серйозних наслідків для здоров’я.

Такого висновку дійшли учені з США, які в межах програми Центрів по контролю і профілактиці захворювань США Vaccine Safety Datalink проаналізували дані про здоров’я 12 млн пацієнтів за період з середини грудня 2020 року по 26 червня 2021 року. Про це йдеться у статті, опублікованій в The Journal of the American Medical Association.

Дослідники проаналізували дані про стан здоров’я 6,2 млн осіб протягом трьох тижнів після отримання першої дози вакцин та 5,7 млн осіб протягом трьох-шести тижнів після другої дози.

Виявилося, що показники стосовно наявності 23 серйозних наслідків для здоров’я, які викликають стурбованість медичної спільноти в контексті вакцинації від коронавірусу (зокрема ефектів, виявлених під час клінічних випробувань вакцин) не перевищували певного «сигнального» порогу.

Втім, учені все ж виявили певне зростання кількості випадків міокардиту (запального захворювання серцевого м’яза, здебільшого пов’язаного з імунними зсувами) та перікардиту (запалення зовнішньої оболонки серця, яке часто є симптомом загальних захворювань) серед молоді — серед щеплених віком від 12 до 39 років на мільйон доз налічувалося 6,3 додаткових випадки.

Нагадаємо, у США планують схвалити застосування в межах щеплення третьої дози вакцин Pfizer та Moderna.

