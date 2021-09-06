Новые запреты для женщин объявили талибы

Талибы выдвинули новые требования к женщинам, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n159699-novye-zaprety-dlya-jenschin-obyavili-taliby.html

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Боевики «Талибана», которые в августе захватили власть в Афганистане, выдвинули новые требования к женщинам.

Теперь женщинам, обучающимся в частных университетах и колледжах, запрещено приходить на занятия без никаба — традиционного мусульманского головного убора, закрывающего лицо с прорезью для глаз. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Также предусмотрены другие ограничения:

занятия должны проводиться отдельно для мужчин и женщин. В крайнем случае, часть помещения, где находятся студенты-женщины, должна быть ограждена завесой;

занятия для учеников женского пола должны проводить или преподаватели женщины, или пожилые мужчины «с хорошей репутацией в том, что касается поведения»;

в университетах должен быть отдельный вход для женщин, а ученики обоего пола не должны пересекаться в перерывах между занятиями и при выходе из учебных заведений.

Отмечается, что в последние годы в Кабуле мало кто носил никабы — головные уборы такого типа были распространены в основном в отдаленных сельских районах Афганистана.

Стоит добавить, что «Талибан» недавно объявил о взятии под контроль последнего оплота сопротивления в Афганистане — провинции Панджшер, которую обороняли силы «Национального фронта сопротивления» (НФО) Ахмада Масуда. В «Талибане» заявляют, что война в Афганистане завершена.

Источник: «Интерфакс»