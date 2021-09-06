Почти 200 детей отравились в киевской школе – что известно. Фото: 24 канал

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Ракурс

Массовое отравление произошло в одной из гимназий Киева. Почти у 200 школьников были одинаковые симптомы — температура, диарея и рвота.

Детям стало плохо после уроков, домой они добирались уже с симптомами кишечной инфекции, сообщает ТСН.

На следующий день в одной из учениц диагностировали норовирус — один из типов кишечной инфекции. Остальные дети не сдавали анализы, однако симптомы инфекции появились и в некоторых родителей.

Сейчас по меньшей мере 170 детей подхватили вирус, они учатся в 2−5 классах. Официальных комментариев гимназия пока не давала. В Госпродпотребслужбу отправили образцы воды и продуктов.

Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы инфекции проходят через 72 часа.

Напомним, в начале августа в Белой Церкви Киевской области произошла вспышка сальмонеллеза. Там заболели семь человек, которые употребляли готовые блюда в одном из кафе города.

Источник: ТСН