Майже 200 дітей отруїлися в київській школі – що відомо. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n159698-mayje-200-ditey-otruyilysya-v-kyyivskiy-shkoli-scho-vidomo.html

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Масове отруєння сталося в одній із гімназій Києва. Майже 200 школярів мали однакові симптоми — температуру, діарею та блювоту.

Дітям стало погано після уроків, додому вони добиралися вже з симптомами кишкової інфекції, повідомляє ТСН.

Наступного дня в однієї з учениць діагностували норовірус — один з типів кишкової інфекції. Решта дітей аналізи не здавали, однак симптоми інфекції з’явилися і в деяких батьків.

Наразі щонайменше 170 дітей підхопили вірус, вони навчаються у 2−5 класах. Офіційних коментарів гімназія поки не давала. До Держпродспоживслужби відправили зразки води та продуктів.

Норовірус найчастіше викликає діарею і сильну блювоту. Порушення з боку травної системи можуть супроводжуватися м’язовими, головними болями та слабкістю. Зазвичай симптоми інфекції проходять через 72 години.

Нагадаємо, на початку серпня в Білій Церкві Київської області стався спалах сальмонельозу. Там захворіли семеро людей, які вживали готові страви в одному із кафе міста.

Джерело: ТСН