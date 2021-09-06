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Майже 200 дітей отруїлися в київській школі – що відомо. Фото: 24 канал

Майже 200 дітей отруїлися в київській школі — що відомо

6 вер 2021, 11:30
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Масове отруєння сталося в одній із гімназій Києва. Майже 200 школярів мали однакові симптоми — температуру, діарею та блювоту.

Дітям стало погано після уроків, додому вони добиралися вже з симптомами кишкової інфекції, повідомляє ТСН.

Наступного дня в однієї з учениць діагностували норовірус — один з типів кишкової інфекції. Решта дітей аналізи не здавали, однак симптоми інфекції з’явилися і в деяких батьків.

Наразі щонайменше 170 дітей підхопили вірус, вони навчаються у 2−5 класах. Офіційних коментарів гімназія поки не давала. До Держпродспоживслужби відправили зразки води та продуктів.

Норовірус найчастіше викликає діарею і сильну блювоту. Порушення з боку травної системи можуть супроводжуватися м’язовими, головними болями та слабкістю. Зазвичай симптоми інфекції проходять через 72 години.


Нагадаємо, на початку серпня в Білій Церкві Київської області стався спалах сальмонельозу. Там захворіли семеро людей, які вживали готові страви в одному із кафе міста.

Джерело: ТСН

Джерело: Ракурс


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