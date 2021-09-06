Пам’ятник дружбі з Москвою прибрали з Києва

Пам'ятник. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n159697-pam-yatnyk-drujbi-z-moskvou-prybraly-z-kyieva.html

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У Києві демонтували пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився в сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8 у Голосіївському районі.

Тепер монумент розмістять у музеї тоталітаризму. Про це повідомила депутат Київської міської ради Аліна Михайлова, передає прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму, — додала депутат.



Як відомо, пам’ятник на честь дружби Києва та Москви було встановлено в серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві демонтують пам’ятний знак на честь «дружби» між столицями України та Росії. Відповідне рішення 8 липня підтримали 85 з 90 депутатів Київради.