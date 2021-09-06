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Ракурс
Памятник. Фото: istock

Памятник дружбе с Москвой убрали из Киева

6 сен 2021, 11:21
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В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8 в Голосеевском районе.

Теперь монумент разместят в музее тоталитаризма. Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма, — добавила депутат.


Как известно, памятник в честь дружбы Киева и Москвы был установлен в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район назывался Московским. В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве демонтируют памятный знак в честь «дружбы» между столицами Украины и России. Соответствующее решение 8 июля поддержали 85 из 90 депутатов Киевсовета.

Источник: Ракурс


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