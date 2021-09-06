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Ракурс
Сиамских близнецов разделили хирурги в Израиле – трогательное видео. Фото: olesibilkei/Depositphotos

Сиамских близнецов разделили хирурги в Израиле — трогательное видео

6 сен 2021, 11:07
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В Израиле провели редкую и крайне сложную операцию годовалым девочкам-близнецам, которые при рождении были сросшимися друг с другом.

Сиамские близнецы, которые родились со сросшимися затылками, теперь могут видеть друг друга. Об этом сообщает BBC.

Хирурги готовились к этой операции месяцы, а само разделение проводили около 12 часов. Врачи провели реконструкцию черепа и пересадку скальпа у обеих девочек.

За несколько месяцев до операции девочкам в голову вставляли надувные силиконовые мешки, которые периодически расширялись, чтобы растянуть кожу. Затем эту растянутую кожу использовали, чтобы закрыть их головы после реконструкции черепов.

Это была редкая и сложная операция, которая проводилась всего 20 раз по всему миру, а теперь впервые в Израиле, — сказал главный детский нейрохирург Микки Гидеон.

Как уточнили врачи, сейчас малыши восстанавливаются после операции. Они дышат и едят в отдельности друг от друга. Девочки родились в августе 2020 года. Ожидается, что после разделения они смогут вести полноценный образ жизни.

Источник: BBC

Источник: Ракурс


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