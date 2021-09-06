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Ракурс
Мальчик. Фото: Суспільне

7-летнего мальчика пытали в Черкассах — он умер в больнице

6 сен 2021, 11:02
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В Черкассах умер 7-летний мальчик, который находился в больнице в тяжелом состоянии из-за пыток.

Ребенок умер вчера в 6.10 вечера. Об этом сообщает «Суспільне».

Как известно, мальчик попал в больницу с тяжелыми травмами — его привезли на «скорой» 24 августа с признаками мозговой комы третьей степени. Медики диагностировали у ребенка гематому головного мозга, оторванные губы и погрызенные животными уши. На теле обнаружили следы ожогов от сигарет. 7-летний мальчик пролежал без сознания несколько дней.

По данному факту прокуратура возбудила два уголовных производства: по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное нанесение тяжких или средней тяжести телесных повреждений) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Правоохранители установили, что к пыткам мальчика в Черкассах может быть причастна его неродная бабушка. Бабушке мальчика объявили подозрение, при осмотре ребенка эксперты, в частности, обнаружили ушиб головы.

30 августа у замученного семьей ребенка из Черкасс начали отказывать органы. 31 августа суд в закрытом режиме решил судьбу бабушки замученного мальчика из Черкасс, женщину взяли под стражу на два месяца. После этого она озвучила новую версию травмирования ребенка.


Напомним, ранее мы сообщали, что 9-летнего мальчика подстрелили на Житомирщине 12 июля. Инцидент произошел в городе Новоград-Волынский. В больницу райцентра мальчика доставили с предварительным диагнозом «сквозное огнестрельное ранение спины».

Источник: Суспільне

Источник: Ракурс


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