Хлопчик. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n159695-7-richnogo-hlopchyka-katuvaly-v-cherkasah-vin-pomer-u-likarni.html

Ракурс

У Черкасах помер 7-річний хлопчик, який перебував у лікарні в тяжкому стані через катування.

Дитина померла вчора о 6.10 вечора. Про це повідомляє «Суспільне».

Як відомо, хлопчик потрапив до лікарні із тяжкими травмами — його привезли на «швидкій» 24 серпня з ознаками мозкової коми третього ступеня. Медики діагностували в дитину гематому головного мозку, відірвані губи й погризені тваринами вуха. На тілі виявили сліди опіків від цигарок. 7-річний хлопчик пролежав непритомним кілька днів.

За даним фактом прокуратура порушила два кримінальних провадження: за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Правоохоронці встановили, що до катувань хлопчика в Черкасах може бути причетна його нерідна бабуся. Бабусі хлопчика оголосили підозру, при огляді дитини експерти, зокрема, виявили забійну рану голови.

30 серпня в закатованої сім'єю дитини з Черкас почали відмовляти органи. 31 серпня суд у закритому режимі вирішив долю бабусі закатованого хлопчика з Черкас, жінку взяли під варту на два місяці. Після цього вона озвучила нову версію травмування дитини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 9-річного хлопчика підстрелили на Житомирщині 12 липня. Інцидент трапився в місті Новоград-Волинський. До лікарні райцентру хлопчика доставили з попереднім діагнозом «наскрізне вогнепальне поранення спини».

Джерело: Суспільне