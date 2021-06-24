37-летняя Гозиам Тамара Ситхол. Фото:

https://racurs.ua/n156554-istoriya-o-rojdenii-10-detey-okazalas-feykom-mat-v-psihlechebnice.html

Ракурс

История о рождении десяти детей оказалась выдумкой — 37-летняя Госиам Ситхол из Южной Африки даже не была беременной.

Врачи выяснили, что Ситхол в последнее время детей не рожала. После этой истории женщину отправили в психиатрическую больницу. Об этом пишет The South African со ссылкой на власти южноафриканской провинции Гаутенг.

Сначала ее должны были продержать в больнице 72 часа, но после завершения предварительного обследования в понедельник, 21 июня, врачи рекомендовали оставить ее в больнице еще на 7 дней для наблюдения по закону о психическом здоровье, — рассказали в правительстве.

Адвокат фейковой матери заявила, что Ситхол якобы удерживают против ее воли. Защитник обещает просить суд, чтобы ее отпустили.

Ранее сеть облетело фото женщины с большим животом, но пока неизвестно, каким образом были сделаны эти кадры. Родные Ситхол пока не подтвердили, что женщина действительно стала многодетной матерью.

Тем временем власти Гаутенга собираются подать в суд на журналиста сайта Pretoria News Пита Рампеди, написавшего о рождении десяти младенцев. В то же время редактор уверяет, что «женщина была беременна и родила», но не может подтвердить «точное место, где Ситхол родила, а также местопребывание и состояние здоровья детей».

Ранее сообщалось, что женщина из Южно-Африканской республика 37-летняя Гозиам Тамара Ситхол, которая утверждает, что родила сразу десятерых детей, что является новым мировым рекордом, теперь скрывается от их отца, который не верит в существование малышей и требует доказательств.

Источник: The South African