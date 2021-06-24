37-річна Гозіам Тамара Сітхол. Фото:

https://racurs.ua/ua/n156554-istoriya-pro-narodjennya-10-ditey-vyyavylasya-feykom-matir-u-psyhlikarni.html

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Історія про народження десяти дітей виявилася вигадкою — 37-річна Госіам Сітхол з Південної Африки навіть не була вагітною.

Лікарі зʼясували, що Сітхол останнім часом дітей не народжувала. Після цієї історії жінку відправили до психіатричної лікарні. Про це пише The South African із посиланням на владу південноафриканської провінції Гаутенг.

Спочатку її мали протримати в лікарні 72 години, але після завершення попереднього обстеження в понеділок, 21 червня, лікарі рекомендували залишити її в лікарні ще на 7 днів для спостереження згідно із законом про психічне здоровʼя, — розповіли в уряді.

Адвокат фейкової матері заявила, що Сітхол нібито утримують проти її волі. Захисник обіцяє просити суд, щоб її відпустили.

Раніше мережу облетіло фото жінки з великим животом, наразі невідомо, в який спосіб були зроблені ці кадри. Рідні Сітхол поки що не підтвердили, що жінка справді стала багатодітною матір’ю.

Тим часом влада Гаутенгу збирається подати до суду на журналіста сайту Pretoria News Піта Рампеді, який написав про народження десяти немовлят. Водночас редактор запевняє, що «жінка була вагітна і народила», але не може підтвердити «точне місце, де Сітхол народила, а також місцеперебування і стан здоровʼя дітей».

Раніше повідомлялося, що жінка з Південно-Африканської республіка 37-річна Гозіам Тамара Сітхол, яка стверджує, що народила відразу десятьох дітей, що є новим світовим рекордом, тепер переховується від їхнього батька, котрий не вірить в існування малюків і вимагає доказів.

Джерело: The South African