Сіамських близнюків розділили хірурги в Ізраїлі – зворушливе відео. Фото: olesibilkei/Depositphotos

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Ракурс

В Ізраїлі провели рідкісну і вкрай складну операцію однорічним дівчаткам-близнюкам, які при народженні були зрощеними між собою.

Сіамські близнюки, які народились зі зрощеними потилицями, тепер можуть бачити одне одного. Про це повідомляє BBC.

Хірурги готувалися до цієї операції місяці, а саме розділення проводили близько 12 годин. Лікарі провели реконструкцію черепа і пересадку скальпа в обох дівчаток.

За кілька місяців до операції дівчаткам у голову вставляли надувні силіконові мішки, які періодично розширювалися, щоб розтягнути шкіру. Потім цю розтягнуту шкіру використовували, щоб закрити їхні голови після реконструкції черепів.

Це була рідкісна та складна операція, яка проводилася всього 20 разів по всьому світі, а зараз вперше в Ізраїлі, — сказав головний дитячий нейрохірург Міккі Гідеон.

לאחר 16 שעות מטורפות הסתיים ניתוח ראשון בארץ להפרדת תאומות סיאמיות שהיו מחוברות בראשן.

מדהים! pic.twitter.com/zSpnbhNlpE

— Igal Malka ������ (@igal_malka) September 5, 2021

Як уточнили лікарі, зараз малюки відновлюються після операції. Вони дихають і їдять окремо одна від одної. Дівчатка народилися в серпні 2020 року. Очікується, що після розділення вони зможуть вести повноцінний спосіб життя.

Джерело: BBC