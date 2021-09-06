Нові заборони для жінок оголосили таліби

Таліби висунули нові вимоги до жінок, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n159699-novi-zaborony-dlya-jinok-ogolosyly-taliby.html

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Бойовики «Талібану», які у серпні захопили владу в Афганістані, висунули нові вимоги до жінок.

Тепер жінкам, які навчаються у приватних університетах і коледжах, заборонено приходити на заняття без нікабу — традиційного мусульманського головного убору, який закриває обличчя з прорізом для очей. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс».

Також передбачені інші обмеження:

заняття мають проводитися окремо для чоловіків і жінок. В крайньому разі, частина приміщення, де перебувають студенти-жінки, повинна бути огороджена завісою;

заняття для учнів жіночої статі мають проводити або викладачі жінки, або літні чоловіки «з хорошою репутацією в тому, що стосується поведінки»;

в університетах має бути окремий вхід для жінок, а учні обох статей не повинні перетинатися в перервах між заняттями і при виході з навчальних закладів.

Зазначається, що в останні роки в Кабулі мало хто носив нікаби — головні убори такого типу були поширені здебільшого у віддалених сільських районах Афганістану.

Варто додати, що «Талібан» нещодавно оголосив про взяття під контроль останнього оплоту опору в Афганістані — провінції Панджшер, яку обороняли сили «Національного фронту опору» (НФО) Ахмада Масуда. У «Талібані» заявляють, що війна в Афганістані завершена.

Джерело: «Інтерфакс»