Привілеї для вакцинованих пообіцяли в МОЗ

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https://racurs.ua/ua/n159700-pryvileyi-dlya-vakcynovanyh-poobicyaly-v-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, а тому Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) вирішило запровадити окремі норми для вакцинованих українців у випадку посилення карантину.

Послаблення діятимуть як для бізнесу, так і для громадян. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі «Сніданку з 1+1».

За його словами, карантинні вимоги наразі розробляються та будуть оприлюднені найближчим часом.

Ми зараз переглядаємо карантинні вимоги та карантинні норми. Вони обов’язково будуть. Ми хочемо, щоби до бізнесу й людей застосовувалися менш жорсткі норми, що стосуються карантину. Наприклад, бізнес зможе працювати або не буде регулюватися кількість людей на один квадратний метр, якщо мова буде йти про функціонування спортзалів, — заявив Кузін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що про неминучість нового локдауну в Україні заявили медики. Головний санлікар Ігор Кузин розповів, що в більшості областей України зараз погіршується ситуація з коронавірусом і найближчим часом країна перейде із «зеленої» зони в «жовту» з більш жорсткими обмеження щодо відвідування масових заходів і спортзалів.