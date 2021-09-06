Дело MH17 – стали известны даты вынесения вердиктов. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n159702-delo-mh17-stali-izvestny-daty-vyneseniya-verdiktov.html

Ракурс

Дело MH17, сбитого малайзийского самолета над Донбассом, рассматривается судом в Гааге. Вердикты по делу о крушении Boeing 777 могут быть вынесены до конца 2022 года.

Среди предполагаемых дат — 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная совместная следственная группа (JIT) по делу МН17 пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.

На минувшей неделе следствие обратилось к военным и жителям Курска за помощью в сборе информации о катастрофе. Москва отрицает свою причастность к крушению самолета.

Напомним, суд по делу сбитого рейса MH-17 продолжается в Гааге —6 сентября в Нидерландах заслушают родственников погибших в трагедии. Слушания запланированы на 7 сентября, 9−10 сентября, 13−14 сентября 16 сентября, 21 сентября и 23−24 сентября.