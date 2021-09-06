Монастирський. Фото: Діло

https://racurs.ua/ua/n159704-monastyrskyy-prokomentuvav-smert-mera-kryvogo-rogu-dtp-z-truhinym-i-rozdil-mvs.html

Ракурс

Денис Монастирський, очільник Міністерства внутрішніх справ (МВС), дав свою оцінку резонансним подіям, які трапилися за останній час.

Зокрема, голова відомства заявив, що йому не подобається сама структура МВС та поділ на різні підрозділи. Про це він розповів в інтерв’ю для «Інтерфакс-Україна».

Монастирський розповів, що смерть мера Кривого Рогу попередньо класифікується як самогубство, а чинники, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Наразі відомо, що в місті проводилася низка перевірок та аудит бюджету і були виявлені зловживання, що могло послугувати зовнішнім чинником.

Щодо ДТП зі «Слугою народу» Трухіним, очільник МВС заявив, що якщо можливим правопорушником є народний депутат, то розслідуванням має займатися Державне бюро розслідувань (ДБР), тому ця справа передана до них і вже скоро будуть оприлюднені деталі. Натомість щодо розслідування вбивства Павла Шеремета Монастирський вважає, що про просування справи по замовниках можна буде говорити після рішення суду по виконавцях.

Чинний голова силового відомства наголосив, що не є прихильником радикальних поділів в міністерстві та вважає, що лише від координації різних структур залежить якісність виконання роботи.

Я не прихильник радикальних поділів — Нацгвардії, Прикордонних військ, — це неправильний підхід в принципі, з огляду на те, що система, яка склалася, працює, — заявив він.

Як приклад міністр розповів, що в гарантуванні громадської безпеки на масових заходах залучено приблизно 40% поліції та 60% Нацгвардії, і від їхньої координації між собою залежить те, наскільки буде забезпечено право на мирний протест.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Міністерстві внутрішніх справ України проведуть ревізію — повний управлінський і фінансовий аудит. Його ініціював очільник відомства Денис Монастирський. Він заявив, що проведе його, аби «зрозуміти роботу системи».

Джерело: Інтерфакс-Україна