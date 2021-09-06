Новые доказательства существования планеты Х обнаружили астрономы. Фото: travelask.ru

https://racurs.ua/n159706-novye-dokazatelstva-suschestvovaniya-planety-h-obnarujili-astronomy.html

Ракурс

Астрономы США нашли новые доказательства существования гипотетической девятой планеты в Солнечной системе.

Они подтвердили, что кластеризация орбит объектов пояса Койпера не является результатом систематической ошибки наблюдения и действительно может быть вызвана еще не открытым массивным объектом или планетой Х. Об этом пишет arXiv.

Авторы новой работы приняли во внимание возможность предвзятых данных, но даже в этом случае кластеризация орбит является статистически необычной. Вероятность того, что она следствие случайности, составляет всего 0,4%.

Проведя расчеты, ученые получили уточненные оценки планеты Х. Согласно им, ее масса составляет 6,2 массы Земли, а большая полуось орбиты — 380 радиусов орбиты Земли (астрономических единиц).

Гипотетическая планета совершает полный годовой оборот вокруг Солнца за 7 тыс. 400 наших лет. Если эти цифры верны, то она находится намного ближе, чем показывали предыдущие расчеты, и весит почти вдвое меньше.

Источник: arXiv