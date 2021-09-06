Нові докази існування планети Х виявили астрономи. Фото: travelask.ru

https://racurs.ua/ua/n159706-novi-dokazy-isnuvannya-planety-h-vyyavyly-astronomy.html

Ракурс

Астрономи США знайшли нові докази існування гіпотетичної дев’ятої планети в Сонячній системі.

Вони підтвердили, що кластеризація орбіт об'єктів пояса Койпера не є результатом систематичної помилки спостереження і дійсно може бути викликана ще не відкритим масивним об'єктом або планетою Х. Про це пише arXiv.

Автори нової роботи взяли до уваги можливість упереджених даних, але навіть у цьому випадку кластеризація орбіт є статистично незвичайною. Імовірність того, що вона є наслідком випадковості, становить всього 0,4%.

Провівши розрахунки, вчені отримали уточнені оцінки планети Х. Згідно з ними, її маса становить 6,2 маси Землі, а велика піввісь орбіти — 380 радіусів орбіти Землі (астрономічних одиниць).

Гіпотетична планета робить повний річний оберт навколо Сонця за 7 тис. 400 наших років. Якщо ці цифри правильні, то вона знаходиться набагато ближче, ніж показували попередні розрахунки, і важить майже вдвічі менше.

Джерело: arXiv