Арбалет. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n159705-kolyshnya-uchenycya-z-arbaleta-vpoluvala-pedagogiv-u-poltavi-foto.html

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У Полтаві колишня учениця однієї зі шкіл вранці 6 вересня поранила з арбалета двох педагогів.

Обставини та мотиви нападу наразі з’ясовуються. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Інцидент трапився близько 10.00 ранку на територію школи № 11 на вулиці Маршала Бірюзова в Полтаві — до будівлі школи зайшла невідома дівчина та почала стріляти з арбалета. Поліцейські, які прибули на місце події за викликом, затримали нападницю. Нею виявилась місцева мешканка 2002 року народження.

За даними місцевого видання «Полтавщина», дівчина навчалася у цій школі до четвертого класу. Під час затримання у неї були порізані руки. Слідчі вирішили провести обстеження затриманої, щоб визначити, чи перебувала вона у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Їй можуть інкримінувати замах на вбивство.

Наразі про стан вчителів нічого не відомо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Київщині 15-річна школярка застрелила товариша, роблячи знімок для соцмереж.