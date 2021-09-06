Арбалет. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n159705-byvshaya-uchenica-iz-arbaleta-podstrelila-pedagogov-v-poltave-foto.html

Ракурс

В Полтаве бывшая ученица одной из школ утром 6 сентября ранила из арбалета двух педагогов.

Обстоятельства и мотивы нападения выясняются. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около 10.00 утра на территории школы № 11 на улице Маршала Бирюзова в Полтаве — в здание школы зашла неизвестная девушка и начала стрелять из арбалета. Полицейские, прибывшие на место происшествия по вызову, задержали нападавшую. Ею оказалась местная жительница 2002 года рождения.

По данным местного издания «Полтавщина», девушка училась в этой школе до четвертого класса. Во время задержания у нее были порезаны руки. Следователи решили провести обследование задержанной, чтобы определить, находилась ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ей могут инкриминировать покушение на убийство.

Сейчас о состоянии учителей ничего не известно.

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