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Ракурс
Денис Монастирський, фото: МВС

Шмигалю тут не місце — Монастирський погоджує ключові питання із Зеленським

6 вер 2021, 12:42
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Денис Монастирський, новий міністр внутрішніх справ, стверджує, що всі ключові питання роботи очолюваного ним відомства обговорює особисто з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Монастирський заявив в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Міністр зазначає, що загалом спілкування з Офісом президента відбувається, як правило, на рівні керівника поліції або заступника керівника поліції щодо координаційних питань, за які відповідальний Офіс президента.

Ті питання, які є ключовими, — а такі питання проходять через міністра, — я погоджую безпосередньо з президентом, — наголосив Монастирський.

За словами Монастирського, коли Зеленський запропонував йому очолити МВС, то майбутній міністр висунув зустрічне прохання — ключові проекти та процеси обговорювати особисто з президентом.

Можу підтвердити, що протягом цих приблизно 50 днів перебування на посаді я маю можливість обговорювати всі ключові питання конкретно до президента і прем'єр-міністром, — запевнив Монастирський.


Нагадаємо, Монастирський нещодавно прокоментував резонансне ДТП з народним депутатом зі «Слуги народу» Олександром Трухіним.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»


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