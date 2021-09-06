Террористы в Израиле сбежали из тюрьмы через туннель под туалетом (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n159709-terroristy-v-izraile-sbejali-iz-turmy-cherez-tunnel-pod-tualetom-foto-video.htmlРакурс
Террористы в Израиле смогли прорыть туннель и выбраться на волю из тюрьмы. Полиция ведет масштабные поиски шести заключенных, осужденных за преступления в сфере безопасности.
Побег был совершен 6 сентября с помощью туннеля из тюрьмы «Гильбоа», где содержатся террористы, осужденные на длительные сроки заключения. Об этом сообщает Newsru.co.il.
Заключенные, по всей видимости, прорыли туннель под туалетной кабиной и сумели выбраться из тюрьмы через канализационную шахту. По словам одного из свидетелей, беглецов заметили местные фермеры, которые обратились в полицию.
Пятеро заключенных были активистами террористической организации «Исламский джихад». Шестым, и возможным организатором побега, является один из лидеров террористов ФАТХа Захария Зубейди.
По тревоге подняты крупные силы полиции и подразделений ШАБАС, при поддержке вертолетов и беспилотных самолетов. Задействованы спецслужбы и военные.
«Исламский джихад» назвал этот побег «героической операцией, которая шокировала израильскую систему безопасности».