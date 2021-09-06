Террористы в Израиле сбежали из тюрьмы. Фото: newsru.co.i

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Террористы в Израиле смогли прорыть туннель и выбраться на волю из тюрьмы. Полиция ведет масштабные поиски шести заключенных, осужденных за преступления в сфере безопасности.

Побег был совершен 6 сентября с помощью туннеля из тюрьмы «Гильбоа», где содержатся террористы, осужденные на длительные сроки заключения. Об этом сообщает Newsru.co.il.

Заключенные, по всей видимости, прорыли туннель под туалетной кабиной и сумели выбраться из тюрьмы через канализационную шахту. По словам одного из свидетелей, беглецов заметили местные фермеры, которые обратились в полицию.

Пятеро заключенных были активистами террористической организации «Исламский джихад». Шестым, и возможным организатором побега, является один из лидеров террористов ФАТХа Захария Зубейди.

По тревоге подняты крупные силы полиции и подразделений ШАБАС, при поддержке вертолетов и беспилотных самолетов. Задействованы спецслужбы и военные.

«Исламский джихад» назвал этот побег «героической операцией, которая шокировала израильскую систему безопасности».