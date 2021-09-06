Дмитрий Разумков, фото: «Українські новини»

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Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, считает, что секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову следует прийти на заседание парламента и указать на депутатов, на которых, по его мнению, оказывается давление со стороны олигархов.

Так Разумков во время брифинга сегодня, 6 сентября, прокомментировал соответствующее резонансное заявление Данилова.

Если у него есть фактаж — пусть пальцем показывает, все же нормально, мы демократическое государство, — подчеркнул Разумков. — Но до этого, можно еще и сразу в НАБУ заявление положить, потому что это, в принципе, коррупция.

По словам Разумкова, такие заявления не должны звучать со стороны чиновников без соответствующего подтверждения.

Это можно на улице о чем-то говорить — когда там люди говорят, они могут себе это позволить. Чиновники позволить себе такие высказывания не могут. Или если они их говорят — они должны это доказывать, — подчеркнул спикер.

Разумков напомнил, что в Украине за последние годы создан ряд антикоррупционных органов — Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Высший антикоррупционный суд, Государственное бюро расследований (ГБР).

Если в Верховной Раде есть коррупционеры, конкретные, мы знаем этот фактаж, то надо об этом не в эфирах говорить, надо заявления писать, — подчеркнул он.

Напомним, Разумков сегодня также раскритиковал выдвинутую представителем Офиса президента Алексеем Арестовичем инициативу по переименованию Украины.