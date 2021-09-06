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Ракурс
Илон Маск с потомками Королева. Фото: Facebook

Илон Маск встретился с внуком Королева и устроил ему экскурсию (ФОТО)

6 сен 2021, 13:47
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Илон Маск, известный изобретатель и глава компании SpaceX, провел экскурсию для внука и правнука украинского конструктора Сергея Королева.

Андрей Королев с сыном Павлом посетили американский завод SpaceX по приглашению самого изобретателя. Об этом сообщил внук изобретателя на своей странице в Facebook.

Илон Маск с потомками Королева. Фото: FacebookВо время экскурсии потомки Королева посмотрели на сборку пилотируемых кораблей Crew Dragon, также известных как Dragon 2.


До этого Илон Маск рассказывал, что увлекается украинским конструктором Королевым. Именно он организовал запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта — Юрия Гагарина. Под руководством главного конструктора Королева были созданы первые космические аппараты серий «Луна», «Венера», «Марс», «Зонд», некоторые спутники серии «Космос», а также проект космического корабля «Союз».

Напомним, ранее мы сообщали, что Илон Маск раскритиковал компанию Apple. В рамках квартальной конференции Маск, отвечая на вопрос журналистов, раскритиковал техногиганта Apple за неэкологичность.

Источник: Ракурс


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