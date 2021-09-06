Карантин в Украине. Фото: УП

https://racurs.ua/n159711-ukraine-zajgut-jeltyy-cvet-karantina-lyashko.html

Ракурс

Карантин в Украине планируют ужесточить. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что нынешняя ситуация ведет к переходу всей страны в «желтую» зону.

Также он подчеркнул, что оснований для введения «красной» зоны карантина нет ни в одном из регионов. Об этом Ляшко заявил в эфире канала «Украина 24».

У нас адаптивный карантин предусматривает, что мы с «зеленого» уровня выходим сразу на «желтый» на территории сразу всей страны, — отметил министр.

В дальнейшем, когда применяется «желтый» уровень, происходит региональное разделение — где-то будет «желтый», где-то «оранжевый», а в некоторых регионах «красный» уровень эпидемической опасности.

Сейчас оснований для введения «красного» уровня нет ни в одном из регионов Украины. Есть только показатели, чтобы перевести всю страну на «желтый», — добавил Ляшко.



По данным Минздрава, коронавирус за минувшие сутки, 5 сентября, обнаружили в 773 украинцев. В больницы попали 635 инфицированных, а 18 человек умерли от осложнений болезни.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин заявил о неизбежности нового локдауна в Украине. При этом Минздрав пересматривает карантинные нормы. К вакцинированным людям и бизнесу с вакцинированными сотрудниками применят менее жесткие нормы карантина.