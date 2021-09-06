Карантин в Україні. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159711-ukrayini-zasvityat-jovtyy-kolir-karantynu-lyashko.html

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Карантин в Україні планують посилити. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підтвердив, що нинішня ситуація веде до переходу всієї країни в «жовту» зону.

Також він підкреслив, що підстав для введення «червоної» зони карантину немає ні в одному з регіонів. Про це Ляшко заявив в ефірі каналу «Україна 24».

У нас адаптивний карантин передбачає, що ми з «зеленого» рівня виходимо відразу на «жовтий» на території відразу всієї країни, — зазначив міністр.

Надалі, коли застосовується «жовтий» рівень, відбувається регіональний поділ — десь буде «жовтий», десь «помаранчевий», а в деяких регіонах «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Зараз підстав для введення «червоного» рівня немає ні в одному з регіонів України. Є тільки показники, щоб перевести всю країну на «жовтий», — додав Ляшко.



За даними МОЗ, коронавірус за минулу добу, 5 вересня, виявили у 773 українців. До лікарень потрапили 635 інфікованих, а 18 людей померли від ускладнень хвороби.

Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузин заявив про неминучість нового локдауна в Україні. При цьому МОЗ зараз переглядає карантинні норми. До вакцинованих і бізнесу з вакцинованими співробітниками застосують менш жорсткі норми карантину.