Ілон Маск з нащадками Корольова. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n159712-ilon-mask-zustrivsya-z-onukom-korolova-ta-vlashtuvav-yomu-ekskursiu-foto.html

Ракурс

Ілон Маск, відомий винахідник та очільник компанії SpaceX, провів екскурсію для онука та правнука українського конструктора Сергія Корольова.

Андрій Корольов із сином Павлом відвідав американський завод SpaceX на запрошення самого винахідника. Про це повідомив сам онук винахідника на своїй сторінці у Facebook.

Під час екскурсії нащадки Корольова подивилися на збирання пілотованих кораблів Crew Dragon, також відомих як Dragon 2.

До цього Ілон Маск розповідав, що захоплюється українським конструктором Корольовим. Саме він організував запуск першого штучного супутника Землі та першого космонавта — Юрія Гагаріна. Під керівництвом головного конструктора Корольова було створено перші космічні апарати серій «Луна», «Венера», «Марс», «Зонд», деякі супутники серії «Космос», а також проект космічного корабля «Союз».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ілон Маск розкритикував компанію Apple. У рамках квартальної конференції Маск, відповідаючи на запитання журналістів, розкритикував техногіганта Apple за неекологічність.