Дмитро Разумков, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/ua/n159713-hay-pokaje-palcem-i-zayavyt-u-nabu-razumkov-pro-zvynuvachennya-danilova.html

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, вважає, що секретарю Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексію Данілову слід прийти на засідання парламенту і вказати на депутатів, на яких, на його думку, чиниться тиск з боку олігархів.

Так Разумков під час брифінгу сьогодні, 6 вересня, прокоментував відповідну резонансну заяву Данілова.

Якщо в нього є фактаж — то хай пальцем показує, все ж нормально, ми демократична держава, — наголосив Разумков. — Але до цього, можна ще й відразу в НАБУ заяву покласти, тому що це, в принципі, корупція.

За словами Разумкова, такі заяви не повинні звучати з боку чиновників без відповідного підтвердження.

Це можна на вулиці про щось говорити — коли там люди говорять, вони можуть собі це дозволити. Чиновники дозволити собі такі вислови не можуть. Або якщо вони їх говорять — вони повинні це доводити, — наголосив спікер.

Разумков нагадав, що в Україні за останні роки створена низка антикорупційних органів — Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Вищий антикорупційний суд, Державне бюро розслідувань (ДБР).

Якщо у Верховній Раді є корупціонери, конкретні, ми знаємо цей фактаж, то треба про це не в ефірах казати, треба заяви писати, — наголосив він.

Нагадаємо, Разумков сьогодні також розкритикував висунуту представником Офісу президента Олексієм Арестовичем ініціативу щодо перейменування України.