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Ракурс
Кравчук. Фото: РБК

Кравчук пришел в себя после комы

6 сен 2021, 14:28
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Леонид Кравчук, первый президент Украины и глава украинской делегации в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, вышел из комы, но до сих пор находится в реанимации.

87-летний политик пребывает в одной из клиник немецкого города Мюнхен. Об этом сообщает УНИАН.

Известно, что Леонид Кравчук частично пришел в себя, но не может говорить. В настоящее время ему делают различные анализы, чтобы понять, как он впал в состояние комы, и оценить шансы на полное восстановление. В больнице с Кравчуком находится его внук Андрей.


Напомним, ранее мы сообщали, что Леонид Кравчук уже более месяца находится в реанимации после операции на сердце. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку не мог дышать самостоятельно.

Источник: УНИАН

Источник: Ракурс


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