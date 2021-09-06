Сенцов советует Порошенко воспитать другого лидера. Фото: Новинарня

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, мог бы воспитывать нового лидера вместо того, чтобы еще раз баллотироваться на выборах. Такое мнение высказал украинский режиссер из Крыма и бывший политзаключенный Олег Сенцов.

Ему надо было, возможно, кого-то взять из своей партии или другой и вырастить нового политика. Затем сказать: вот наш новый лидер. А Порошенко был бы ментором, — сказал он в интервью «Украинской правде».

По мнению Сенцова, Порошенко не стоит поддаваться своим амбициям, но он вместо этого готовится к реваншу и верит в свой успех. Также режиссер обратил внимание на высокий антирейтинг лидера «Европейской солидарности».

Сенцов считает, что у политической силы должен появиться другой единственный лидер из патриотического круга, который не будет ассоциироваться с Порошенко. Он добавил, что в Украине есть много достойных людей, из которых за несколько лет можно «вырастить лидера».

Напомним, ранее мы сообщали, что Порошенко больше не лидирует в антирейтинге политиков. Лидером антирейтинга среди украинских политиков и чиновников стал Виктор Медведчук. Пророссийскому нардепу не доверяют 78% граждан. В то же время Порошенко оказался на втором месте с 75,5% недоверия от украинцев.

Источник: УП