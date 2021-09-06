Сенцов радить Порошенку виховати іншого лідера. Фото: Новинарня

https://racurs.ua/ua/n159714-sencov-radyt-poroshenku-vyhovaty-inshogo-lidera.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, міг би виховувати нового лідера замість того, щоб балотуватися на виборах ще раз. Таку думку висловив український режисер із Криму та колишній політв’язень Олег Сенцов.

Йому треба було, можливо, когось взяти зі своєї партії або з іншої та виростити нового політика. Потім сказати: ось наш новий лідер. А Порошенко був би ментором, — сказав він в інтерв’ю «Українській правді».

На думку Сенцова, Порошенкові не варто піддаватися своїм амбіціям, але він натомість готується до реваншу та вірить у свій успіх. Також режисер звернув увагу на високий антирейтинг лідера «Європейської солідарності».

Сенцов вважає, що в політичної сили має з’явитися інший єдиний лідер з патріотичного кола, який не буде асоціюватися з Порошенком. Він додав, що в Україні є багато достойних людей, з яких за кілька років можна «виростити лідера».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Порошенко більше не лідирує в антирейтингу політиків. Лідером антирейтингу серед українських політиків і чиновників став Віктор Медведчук. Проросійському нардепу не довіряють 78% громадян. Водночас Порошенко опинився на другому місці з 75,5% недовіри від українців.

Джерело: УП