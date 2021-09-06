Кравчук. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n159715-kravchuk-otyamyvsya-pislya-komy.html

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Леонід Кравчук, перший президент України та очільник української делегації в переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі, вийшов із коми, але досі перебуває в реанімації.

87-річний політик перебуває в одній із клінік німецького міста Мюнхен. Про це повідомляє УНІАН.

Наразі відомо, що Леонід Кравчук частково прийшов до тями, але не може говорити. На цей час йому роблять різні аналізи, щоби зрозуміти, як він потрапив у стан коми, і які шанси на повне відновлення. У лікарні з Кравчуком перебуває його онук Андрій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Леонід Кравчук уже понад місяць перебуває в реанімації після операції на серці. Він був під'єднаний до апарату штучної вентиляції легенів, оскільки не міг дихати самостійно.

Джерело: УНІАН