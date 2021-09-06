Выборы в России – «двойники» оппозиционеров копируют их внешность. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n159717-vybory-v-rossii-dvoyniki-oppozicionerov-kopiruut-ih-vneshnost-foto.html

Ракурс

В России на выборах в Законодательное собрание Петербурга депутаты, которые ранее сменили имена и фамилии на «Борис Вишневский», подали в избирком свои фотографии.

Они сделали такие же причёски, бороды и усы, как и у члена партии «Яблоко» Бориса Вишневского. «Оригинальный» Вишневский показал предвыборный плакат на своей странице в Facebook.

На плакате, который утвердила территориальная избирательная комиссия № 30 Петербурга, три Вишневских изображены рядом.

Справа — член «Яблока» Борис Лазаревич Вишневский, слева — его конкуренты Борис Геннадьевич и Борис Иванович.

Двойники Вишневского ранее не носили бороды, а у Бориса Ивановича не было залысин. Кандидаты также могли обработать фотографии в фотошопе — закон это позволяет.

После огласки в СМИ Центральная избирательная комиссия РФ запланировала после сентябрьских выборов подготовить рекомендации для законодательного запрета «технологии двойников».

Однофамильцы популярных оппозиционных кандидатов нужны, чтобы «оттягивать» от них голоса — невнимательные или запутавшиеся избиратели могут выбрать не того человека.

Напомним, партия российского президента Владимира Путина «Единая Россия» проведет слет своих сторонников перед выборами в Думу в оккупированном Донецке. Мероприятие запланировали на 8 сентября.