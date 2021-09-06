Помер один зі свідків у справі про збитий «Боїнг» над Донбасом. Фото: Главком

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Суд у справі збитого рейсу MH-17 розповів нові подробиці. Один зі свідків у справі про збитий «Боїнг» в небі над Донбасом помер.

Раніше суд інформували про погіршення здоров’я цієї людини, а кілька тижнів тому вона померла. Про це повідомив головуючий суддя Хендрік Стейнхаус.

Що стосується свідка, відомого як G9O81, нас вже інформували про те, що його погане здоров’я може викликати труднощі для опитування, а зараз нам повідомили, що цей свідок помер кілька тижнів тому, — розповів суддя на засіданні.

Слухання у справі про авіакатастрофу поновилися 6 вересня в особливо охоронюваному судовому комплексі під Амстердамом.

Boeing 777, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився на сході України 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група (JIT) у справі MH17 прийшла до висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО збройних сил РФ, дислокованій у Курську.

Нагадаємо, Росія відмовила в допиті як свідків двох обвинувачених у справі про збиття малазійського «Боїнга» рейсу MH17 в небі над Донбасом 17 липня 2014 року — Ігоря Гіркіна і Сергія Дубинського.