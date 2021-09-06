Марс – четверта планета Сонячної системи, фото:

https://racurs.ua/ua/n159722-nebezpechno-dlya-zdorov-ya-dopustymu-tryvalist-misiyi-na-mars-vyrahuvaly-ucheni.html

Ракурс

Місія людей на Марс не повинна тривати понад чотири роки — це максимальний проміжок часу, під час якого здоров’я астронавтів піддаватиметься найменшій небезпеці.

Це встановила міжнародна група учених з США, Німеччини та РФ, повідомляє видання NEW Atlas.

Річ у тім, що люди в такому космічному польоті, опинившись за межами захисної дії магнітного поля Землі, зазнаватимуть відчутного радіаційного впливу.

Вважається, що в космосі є два джерела радіації:

частинки сонячної енергії (ЧСЕ);

галактичні космічні промені (ГКЛ).

Сонячні частки легше і мають меншу енергію, ніж ГКЛ, які утворюються високоенергетичними об'єктами, такими як наднові, чорні діри та квазари. ГКЛ зазвичай складаються з дуже важких частинок, які можуть завдати сильної шкоди живій тканині.

Втім, учені також встановили, що Сонце може виступати тимчасовим щитом від ГКЛ — у періоди зростання його активності сонячні вітри стають дуже сильними і можуть відбивати ГКЛ, що означає, що астронавти будуть в основному піддаватися впливу ЧСЕ.

Оскільки активність ЧСЕ перебуває на найнижчому рівні протягом перших 6−12 місяців після максимальної сонячної активності, місія на Марс тривалістю менше двох років була б найбільш безпечною, зазначають дослідники.

Проте місія, яка триватиме понад чотири роки, піддасть екіпаж впливу небезпечного рівня радіації перед поверненням на Землю, додають учені.

Хоча космічна радіація накладає жорсткі обмеження на те, наскільки важким може бути космічний корабель, і часом запуску, а також створює технологічні труднощі для місій людини на Марс, така місія є життєздатною, — наголошують дослідники.



Нагадаємо, нещодавно на Марсі виявили загадкову структуру з каменю.

Джерело: NEW Atlas