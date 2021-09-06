Загадочная смерть — в Китае умер посол ФРГ, заседавший в нормандской четверке

https://racurs.ua/n159724-zagadochnaya-smert-v-kitae-umer-posol-frg-zasedavshiy-v-normandskoy-chetverke.html

Ракурс

Старший советник канцлера Германии Ангелы Меркель Ян Хеккер умер через две недели после назначения на должность посла ФРГ в Китае.

Об этом сообщает Федеральное министерство иностранных дел Германии.

Хеккера назначили 24 августа. До этого он возглавлял в федеральной канцелярии отдел внешней политики, политики безопасности и политики стимулирования социально-экономического развития. Как отмечает DW, посол был доверенным лицом канцлера и ее ближайшим союзником.

Обстоятельства внезапной смерти дипломата пока не разглашаются, они не до конца выяснены. Хеккер умер в возрасте 54 лет.

Он прибыл с женой в Пекин 1 августа, после чего находился на обязательном карантине. Он планировал вернуться в Германию и продолжить работу с Меркель до конца ее срока. Однако из-за событий в Афганистане канцлер приняла решение разрешить дипломату остаться в КНР, чтобы обеспечить «высокую эффективность» посольства ФРГ в Китае.

Ранее Хеккер представлял Меркель в «нормандской четверке», а также вел переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и представителем Путина Дмитрием Козаком. Хеккер также обсуждал риски газопровода «Северный поток-2» для Украины и Европы с советником президента США Джейком Салливаном.