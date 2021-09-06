Автомобілі-«фантоми» для фіксації порушень ПДР запрацюють на українських дорогах

«Фантоми» на базі автомобілів «Шкода». Фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n159726-avtomobili-fantomy-dlya-fiksaciyi-porushen-pdr-zapracuut-na-ukrayinskyh-dorogah.html

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Автомобілі Міністерства внутрішніх справ без розпізнавальних знаків незабаром з’являться на українських дорогах.

Ці машини будуть приховано контролювати швидкість інших автомобілів на дорозі та фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху. Зараз тривають процеси випробування та сертифікації. Про це 6 вересня повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час брифінгу, який МВС транслювало в Facebook.

Глава МВС відзначив, зо зараз відомство має чотири автомобілі, які можуть приховано контролювати швидкість. Ці транспортні засоби готують до початку роботи. Вже у 2022 році відомство обіцяє наростити парк таких машин до 23 одиниць. Ще через рік кількість таких автомобілів має досягти 110 машин.

За словами Монастирського, «фантоми» не зупинятимуть автомобілі, які перевищують швидкість. Це будуть лише пересувні комплекси автофіксації.

Нагадаємо, в МВС заявляли, що наприкінці серпня на українських дорогах працювало 180 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюється на 319 ділянках. На всіх ділянках, де проводиться вимірювання, дорожні знаки попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. Крім того, в місцях фіксації ПДР повинні стояти службові машини з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Згодом стало відомо, що з 3 вересня камери фіксації ПДР запрацювали на автомобільних дорогах Вінницької, Львівської, та Чернігівської областей. Нові прилади з’явилися також у Полтаві, Миколаєві, Харкові та Хусті.