Нацполіція перейде на електричні автомобілі. Фото: Главком

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Автопарк Національної поліції України поповнився новенькими електромобілями.

Нещодавно відомство отримало 100 новеньких кросоверів Kia Sportage на купівлю яких з держбюджету витратили 52,3 млн грн. У рамках презентації пріоритетних напрямків і проектів МВС міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що ініціював перехід поліції на електромобілі. На його думку, це дасть змогу зменшити витрати на паливо і заощадити за іншими статтями, які покриваються з держбюджету. Про це 7 вересня повідомляє «Автоцентр».

Зараз в автопарку НПУ є гібридні кросовери Mitsubishi Outlander. Від цих позашляховиків відомство хоче позбавитися та закупити пробну партію Hyundai Cona для патрульної поліції.

За інформацією видання, тендер поки що не оголошено, проте критерії вибору вже відомі. Правоохоронці планують придбати електрокари потужністю 204 к. с. з батареєю ємністю 65 кВт-год, яка забезпечить запас ходу моделі до 400 км. Вартість такого кросовера становить 1 млн 540 тис. 400 грн.

Нагадаємо, автомобілі-«фантоми» незабаром з’являться на українських дорогах. Машини Міністерства внутрішніх справ без розпізнавальних знаків будуть приховано контролювати швидкість інших автомобілів на дорозі та фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху. Зараз тривають процеси випробування та сертифікації.

Джерело: «Автоцентр»