Ціну виборів мера у Харкові і двох нардепів назвали спостерігачі

Застава на виборах мера Харкова становить 288 тис. грн, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/ua/n159775-cinu-vyboriv-mera-u-harkovi-i-dvoh-nardepiv-nazvaly-sposterigachi.html

Ракурс

Застава для кандидатів на позачергових виборах мера Харкова, які мають відбутися 31 жовтня, становить близько 288 тис. грн, що на 60 тис. грн більше, ніж рік тому, коли відбулися чергові вибори мера міста.

Причиною зростання суми застави є підняття мінімальної зарплати. Про це повідомляє громадянський рух «Чесно».

Грошова застава на виборах міського голови Харкова обраховується за такою формулою: чотири мінімальні заробітні плати, встановлені на день початку виборчого процесу, потрібно помножити на кожні 90 тис. виборців, яких у Харкові станом на кінець серпня нараховували близько 1,07 млн. Виборчий процес розпочнеться 11 вересня, тож кількість виборців станом на цю дату може дещо змінитися.

Також 31 жовтня відбудуться довибори народних депутатів у двох виборчих округах:

№ 184 (Херсонська область);

№ 197 (Черкаська область).

Для кандидатів на цих виборах розмір застави становитиме 60 тис. грн — тобто десять розмірів мінімальної заробітної плати, яка наразі становить 6 тис. грн.

Крім того, 31 жовтня відбудуться позачергові вибори сільського, селищного та міського голів у дев’яти регіонах України.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» вирішила не висувати свого кандидата на виборах міського голови Харкова.