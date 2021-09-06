Вибори мера Харкова — стало відомо, чи висуватиме «Слуга народу» кандидатаhttps://racurs.ua/ua/n159740-vybory-mera-harkova-stalo-vidomo-chy-vysuvatyme-sluga-narodu-kandydata.htmlРакурс
Політична партія «Слуга народу» вирішила не висувати свого кандидата на виборах міського голови Харкова.
У провладній політичній силі визнали, що не мають сильного кандидата. Про це 5 вересня заявив очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу за результатами з’їзду політсили, який транслювали ЗМІ.
Я спілкувався з харків’янами. Ми не будемо висувати, бо немає сильної кандидатури, яка могла б боротися за цю посаду, — зазначив він.
Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко додав, що представники політсили можуть піти на вибори в Харкові, але як самовисуванці. Використовувати символіку партії їм не дозволять. Також Корнієнко додав, що ще не знають, кого підтримуватимуть на виборах харківського мера.
Як відомо, вибори мера в Харкові відбудуться 31 жовтня. Мешканці міста обиратимуть нового міського голову після смерті Геннадія Кернеса, який помер у грудні 2020 року в Берліні.
Також на сьогоднішньому з’їзді «Слуга народу» затвердила кандидата на довибори до Верховної Ради на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області. У прес-службі повідомили, що «слуги» одноголосно підтримали кандидатуру мера Золотоноші Віталія Войцехівського.
Нагадаємо, у липні голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявляв, що Арсен Аваков — найкраща кандидатура на посаду міського голови Харкова. Тоді нардеп не повідомляв, чи планує партія висунути екс-міністра МВС на виборах у Харкові.