Стало известно, определилась ли «Слуга народа» с выборами в Харькове. Фото: t1.ua

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Политическая партия «Слуга народа» решила не выдвигать своего кандидата на выборах городского головы Харькова.

В провластной политической силе признали, что не имеют сильного кандидата. Об этом 5 сентября заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время брифинга по результатам съезда политсилы, который транслировали СМИ.

Я общался с харьковчанами. Мы не будем выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая могла бы бороться за эту должность, — отметил он.

Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко добавил, что представители политсилы могут пойти на выборы в Харькове, но как самовыдвиженцы. Использовать символику партии им не позволят. Также Корниенко добавил, что еще не знают, кого будут поддерживать на выборах харьковского мэра.

Как известно, выборы мэра в Харькове состоятся 31 октября. Жители города будут выбирать нового городского голову после смерти Геннадия Кернеса, который умер в декабре 2020 года в Берлине.

Также на сегодняшнем съезде «Слуга народа» утвердила кандидата на довыборы в Верховную Раду на избирательном округе № 197 в Черкасской области. В пресс-службе сообщили, что «слуги» единогласно поддержали кандидатуру мэра Золотоноши Виталия Войцеховского.

Напомним, в июле глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявлял, что Арсен Аваков — лучшая кандидатура на пост городского головы Харькова. Тогда нардеп не сообщал, планирует ли партия выдвинуть экс-министра МВД на выборах в Харькове.