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Ракурс
Меру пресечения Нариману Джелялу избрал пророссийский суд. Фото: «Крымская солидарность» в Facebook

Подконтрольный РФ суд в Крыму избрал меру пресечения Джелялу

6 сен 2021, 20:38
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Заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял ближайшие два месяца проведет в следственном изоляторе.

Контролируемый Россией Киевский районный суд в оккупированном Симферополе избрал меру пресечения заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялу, которого Москва обвиняет в организации диверсии. Об этом 6 сентября сообщила правозащитная организация «Крымская солидарность» в Facebook.

Джеляла бросили в СИЗО до 4 ноября. Оккупанты на суде заявляли, что он подозревается в тяжком преступлении и может скрыться от правосудия. Защита просила о домашнем аресте, но суд доводы адвокатов отклонил.

Сам зампред Меджлиса заявил, что обвинения в организации «диверсии» не доказаны, а этим арестом его пытаются изолировать от общества.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить произвол со стороны Российской Федерации и повлиять на освобождение незаконно задержанных страной-агрессором украинцев и крымских татар.


Напомним, заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар оккупанты задержали в Крыму 3 и 4 сентября. Российские следователи обвиняют их в надуманности диверсии и им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

В Офисе генерального прокурора заявили, что получили информацию о том, что с Джелялом оккупанты жестоко обращаются, его пытают. Кроме того, силовики двое суток не сообщали родным и адвокатам Джеляла о его местонахождении.

Источник: Ракурс


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