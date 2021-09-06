Концепт электрического «Гелендвагена». Фото: Mercedes-Benz

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Ракурс

Mercedes-Benz, автомобильная компания из Германии, показал концептуальную электрическую версию легендарного джипа «Гелендваген».

Автопроизводитель пока не раскрывал спецификации электрокара. Сейчас лишь известно, что машина получит 22-дюймовые диски с оригинальным дизайном. Новинку под рабочим названием Concept EQG показали на выставке IAA Mobility 2021 в необычном рекламном ролике, снятым в духе 70-х. Видео появилось на YouTube-канале Mercedes-Benz.

Внедорожник получит специальную схему окраски. Цвет машины перекликается с первыми электрическими седанами EQS — эти автомобили имеют двухцветную комбинацию черного и серебристого оттенков.

По периметру машины дизайнеры разместили светодиодные элементы. Мощность двигателя пока не озвучивалась, но джипу приписывают наличие полного привода с пониженной передачей и продвинутые функции бортового компьютера. Появиться на рынке эта машина сможет не раньше 2025 года.

Ранее сообщалось, что компания Mercedes-Benz «Мерседес-Бенц» планирует выпустить модель автомобиля G-Class с электрическим двигателем. О возможном появлении популярного джипа от «Мерседес» с электрическим двигателем слухи ширились еще в 2018 году.