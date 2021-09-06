Концепт електричного «Гелендвагена». Фото: Mercedes-Benz

https://racurs.ua/ua/n159738-mercedes-benz-prezentuvav-koncept-elektrychnogo-gelendvagena-video.html

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Mercedes-Benz, автомобільна компанія з Німеччини, показав концептуальну електричну версію легендарного джипа «Гелендваген».

Автовиробник поки не розкривав специфікації електрокара. Зараз лише відомо, що машина отримає 22-дюймові диски з оригінальним дизайном. Новинку під робочою назвою Concept EQG показали на виставці IAA Mobility 2021 в незвичайному рекламному ролику, знятим в дусі 70-х. Відео з’явилося на YouTube-каналі Mercedes-Benz.

Позашляховик отримає спеціальну схему забарвлення. Колір машини перегукується з першими електричними седанами EQS — ці автомобілі мають двоколірну комбінацію чорного і сріблястого відтінків.

По периметру машини дизайнери розмістили світлодіодні елементи. Потужність двигуна поки не озвучувалася, але джипу приписують наявність повного приводу зі зниженою передачею і просунуті функції бортового комп’ютера. З’явитися на ринку ця машина зможе не раніше 2025 року.

Раніше повідомлялося, що компанія Mercedes-Benz «Мерседес-Бенц» планує випустити модель автомобіля G-Class з електричним двигуном. Про можливу появу популярного джипа від «Мерседес» з електричним двигуном чутки ширилися ще в 2018 році.